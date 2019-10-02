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Мадридский «Атлетико» разгромил «Локомотив» со счетом 2:0

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Матч проходил на домашнем стадионе московской команды в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Тема:
Лига Чемпионов 99

Мадридский «Атлетико» одержал победу в матче с московским «Локомотивом» со счетом 2:0 Спортивное состязание проходило в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов 1 октября на стадионе «Локомотив».

Голами на 48-й и 58-й минутах матча отличились футболисты Жоао Феликс и Томас Парти.

Следующий матч московский «Локомотив», набравший три очка в двух играх, проведет на выезде с туринским «Ювентусом». Мадридцы сыграют в тот же день с леверкузенским «Байером». «Атлетико» на сегодняшний день опережает московских футболистов на одно очко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что игра между «Локомотивом» и «Зенитом» закончилась со счетом 1:0. На 47-й минуте гол забил польский футболист, опорный полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

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Лига Чемпионов 99
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