ГИБДД проверит информацию о нарушении Боярским правил парковки

В распоряжении нашего канала оказалось эксклюзивное видео. Прямо в центре Петербурга на Невском проспекте дорогая черная иномарка внезапно вывернула на встречную полосу и припарковалась на пешеходном переходе.

Как рассказали очевидцы, из машины вышел человек, похожий на Михаила Боярского. Наша редакция связалась со знаменитым мушкетером. Он не подтвердил, но и не опроверг произошедшее.

Заявил, что если такое и было, то даст объяснения лишь ГИБДД. По официальным данным, машина принадлежит Боярскому. Сообщается, что сотрудники ГАИ начали проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что снимок, на котором предположительно артист идет от Mersedes, припаркованного у тротуара на пересечении Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей, был сделан 29 сентября, но появился в сети только сейчас.