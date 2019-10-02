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  4. Звезда фильма «Ширли-мырли» Валерий Афанасьев женился в четвертый раз

Звезда фильма «Ширли-мырли» Валерий Афанасьев женился в четвертый раз

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Разрешение на брак с Натальей, которая моложе его почти на 40 лет, актер, как он сам признался, вымолил на кладбище у покойной жены.

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Валерий Афанасьев, известный публике по ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Гардемарины, вперед!», «Любить по-русски-2» и многих популярных сериалах, без лишнего шума женился в четвертый раз. Об этом 70-летний народный артист РФ рассказал в беседе с корреспондентом «Экспресс газеты».

По его словам, отношения с нынешней женой, которая моложе его почти на 40 лет, завязались еще при жизни его прежней супруги Анны. Женщина, с которой актер прожил около четырех десятков лет, и которая родила ему двоих сыновей, умерла в 2015 году. О романах мужа она знала. Однажды он даже чуть было не ушел от нее к актрисе Марии Ароновой, но через несколько месяцев одумался.

«Конечно, из семьи я бы никогда не ушел, не зачеркнул бы наши совместные годы. Все мы терпели, страдали, а что делать? Когда Анна умерла, я на ее могилу постоянно приезжал, разговаривал, исповедовался, просил прощения, разрешения на свадьбу с Наташей», - признался Афанасьев.

Актер утверждает, что в конце концов добился согласия покойной.

«Она же понимает, что через десять лет я стану еще более немолодым. А так буду обласкан, накормлен, обстиран…», — объясняет он.

Известно, что первый брак Валерия Афанасьева продлился всего полтора года. И он, и его жена Лилия, были тогда студентами. Со второй супругой Евгенией актер прожил около шести лет, в этом браке родился его старший сын.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Афанасьев был госпитализирован в московскую клинику с болью в спине и высокой температурой.

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