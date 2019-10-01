Появилось видео первых минут после нападения на сотрудника СКР

Появилось видео первых минут после нападения мужчины с ножом на сотрудника одного из подразделений Следственного комитета РФ Владислава Капустина возле здания ведомства в Техническом переулке в Москве.

На кадрах видно, что подозреваемого в наручниках уводят с места преступления. На земле лежит Капустин, рядом валяется, вероятно, его рабочий блокнот. Также вблизи на асфальте лежит нож.

Сотрудник Следственного комитета России, полковник Владислав Капустин был смертельно ранен днем во вторник, 1 октября, в Техническом переулке в Москве. На месте ЧП был задержан 39-летний уроженец Петербурга Сергей Григорьев. Выяснилось, что ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента убийства сотрудника СК РФ.