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Сократился срок трудового стажа для получения российского гражданства

, 7:41 Эфирная новость 24

Закон, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным специалистам гражданства РФ, вступил в силу.

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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru

В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства.

Соответствующий закон сегодня, 2 октября, вступил в силу. Теперь работающие на территории нашей страны иностранцы могут получить российский паспорт уже через год после официального трудоустройства, а не через три, как было раньше.

Воспользоваться упрощенной системой смогут квалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в профессиях, включенных в особый перечень. В нем 74 пункта.

В основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД предложило поменять правила получения водительских прав.

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