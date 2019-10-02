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Санкт-Петербург не затопит из-за глобального потепления — мнение ученого

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Северная Столица находится в относительной безопасности, поскольку суша под ней поднимается.

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Санкт-Петербургу не грозит затопление в результате глобального потепления, поскольку суша под ним поднимается. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

В конце сентября Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), в которую входит Екайкин, опубликовала доклад под названием «Океан и криосфера в меняющемся климате». Его авторы предполагают, что к 2100 году уровень океана при самом худшем сценарии развития событий может вырасти до одного метра. Основная причина этого — антропогенные выбросы парниковых газов в атмосферу.

Однако Северной столице глобальное потепление ничем не грозит, считает ученый.

«Люди представляют землю в виде шарика. Если мы льем на шарик воду, то она должна повышаться равномерно, но это не так. Форма земли — не идеальный шар и форма земли меняется, есть еще вертикальные движения земной коры. Классический пример — это Венеция. В районе Венеции сама суша опускается вниз. То есть это не только море поднимается, это еще и суша опускается. С другой стороны, есть Санкт-Петербург, где суша немного приподнимается», — сказал он.

По мнению Алексея Екайкина, в сравнении с той же Джакартой, где суша опускается, Петербург находится в относительной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глобальное потепление на Земле может остановить падение астероида.

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