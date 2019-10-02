«Кто содержит?» Звезда «Дома-2» покрасовалась с бокалом в салоне частного самолета

25-летняя звезда «Дома-2» Инесса Шевчук опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала, как путешествует на частном самолете. В ролике модель сидит босая в белом кресле, обшитом кожей, и попивает из бокала алкогольный напиток.

«В нас дышит и, упорствуя, живет укрытая в печаль и мешковатость, готовая в отчаянный полет застенчивая тайная крылатость», — подписала пост знаменитость, цитируя стихотворение Игоря Губермана.

Поклонники Инессы Шевчук обрадовались новой публикации любимицы. Фанаты стали осыпать кумира комплиментами. Многие пользователи соцсети высказали мнение, что вид за бортом и сам салон самолета — прекрасны.

«Ты такая красивая и счастливая!»

«Невероятно красиво»;

«Все идеально!»

«Ну, ты крутая! Убила всех», — написали фолловеры.

Однако среди подписчиков Инессы Шевчук нашлись те, кто обвинил знаменитость в эскорте или еще в чем похуже.

«Вас кто содержит? Почему в жены не берет? Или у него семья? Вы всегда одна да одна!»

«Найти глупого мужчину и развести его на деньги. Ну, не на фабрике она с утра до вечера ж пашет!» — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Инесса Шевчук похвасталась пышными формами без бюстгальтера.