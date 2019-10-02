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  4. «Все еще лучшая!» 53-летняя Синди Кроуфорд выложила фото из сауны

«Все еще лучшая!» 53-летняя Синди Кроуфорд выложила фото из сауны

, 20:38 Фото 133

Супермодель показала себя без косметики и фотошопа, но поклонники остались в восторге.

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Фото, видео: Instagram @cindycrawford

Американская супермодель и ведущая Синди Кроуфорд в свои 53 года не стесняется периодически показываться поклонникам в естественном виде, без макияжа и фотошопа. Армия ее фанатов от этого не становится меньше. На ее страницу в Instagram подписаны 4,3 миллиона человека из разных стран мира, включая Россию. 2 октября она выложила в своем аккаунте очередные откровенные во всех смыслах фото.

На двух новых снимках миссис Кроуфорд лежит в собственной сауне, завернутая в полотенце. Первый кадр — вид сбоку, где модель демонстрирует длинные, по-прежнему красивые ноги и открытый верх. На втором кадре она улыбается подписчикам крупным планом.

«Соскучилась по утренней сауне. Наконец-то дома», — подписала снимки Синтия.

Instagram @cindycrawford

За считанные часы домашние фотографии Кроуфорд получили 26 тысяч «лайков». Подписи под ними оставили сотни людей на многих языках мира.

«Выглядите такой расслабленной! Умница!»

«Самая красивая женщина мира. Помню, у меня был ваш DVD, я его обожала. И мой муж тоже любил смотреть»;

«Все еще лучшая! Прекрасна как всегда!», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Синди Кроуфорд прошлась по подиуму в прозрачной блузке без бюстгальтера.

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«Все еще лучшая!» 53-летняя Синди Кроуфорд выложила фото из сауны

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