«Все еще лучшая!» 53-летняя Синди Кроуфорд выложила фото из сауны

Американская супермодель и ведущая Синди Кроуфорд в свои 53 года не стесняется периодически показываться поклонникам в естественном виде, без макияжа и фотошопа. Армия ее фанатов от этого не становится меньше. На ее страницу в Instagram подписаны 4,3 миллиона человека из разных стран мира, включая Россию. 2 октября она выложила в своем аккаунте очередные откровенные во всех смыслах фото.
На двух новых снимках миссис Кроуфорд лежит в собственной сауне, завернутая в полотенце. Первый кадр — вид сбоку, где модель демонстрирует длинные, по-прежнему красивые ноги и открытый верх. На втором кадре она улыбается подписчикам крупным планом.
«Соскучилась по утренней сауне. Наконец-то дома», — подписала снимки Синтия.
За считанные часы домашние фотографии Кроуфорд получили 26 тысяч «лайков». Подписи под ними оставили сотни людей на многих языках мира.
«Выглядите такой расслабленной! Умница!»
«Самая красивая женщина мира. Помню, у меня был ваш DVD, я его обожала. И мой муж тоже любил смотреть»;
«Все еще лучшая! Прекрасна как всегда!», — ответили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Синди Кроуфорд прошлась по подиуму в прозрачной блузке без бюстгальтера.