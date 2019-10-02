Модель Эшли Грэм удивила поклонников стройной фигурой на фото. Ее беременность на протяжении последних двух месяцев была предметом обсуждений поклонников во всем мире — благодаря объемным формам модели долго удавалось скрывать новость о предстоящем материнстве.

Не успели подписчики ее страницы в Instagram порадоваться за модель, как Эшли опубликовала новый снимок. На нем она заметно постройневшая предстала в роскошном черном белье.

Instagram @ashleygraham

Примечательно, что Грэм не написала ни слова о рождении ребенка и на фото выглядит, скорее, сексуальной и загадочной, чем радостной. Меж тем некоторые подписчики уже поздравили модель с появлением малыша. Произошло ли долгожданное для многих событие, или это фото из раннего периода, неизвестно. Впрочем, для поклонников Эшли остается красоткой вне зависимости от веса, о чем ей написали в комментариях.

«Это того стоит, поздравляю с малюткой!»

«Я восхищаюсь тобой, ты мой образец для подражания! Люблю тебя»;

«Ты всегда красивая. Худая или беременная»;

«Все равно прекрасна, в любом случае», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности.