«Ржака до слез»: Анастасия Волочкова высмеяла своих хейтеров

Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram высмеяла хейтеров, которые «учат» ее жить в комментариях под постами. 43-летняя народная артистка Карачаево-Черкесии в последнее время заочно и беспощадно спорит с теми, кто настроен в ее отношении чрезмерно критически.
Эпатажная балерина сопроводила свою публикацию роликом, снятым в спортивном зале во время ее занятий. На видео Анастасия Волочкова, как и всегда, демонстрирует подписчикам безупречную растяжку и показывает выполнение упражнений на пресс.
«
Подписчики знаменитости в ответ осыпали балерину похвалой в комментариях.
«Очень красиво, правда»
«А мне нравятся видео с вашими банями»
«Какая подготовка… молодчина»
«Королева, ты неповторимая и несравнимая»
«Вот это да!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова рассказала, какие возможности открывает ее имя дочери Ариадне.