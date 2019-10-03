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«Ржака до слез»: Анастасия Волочкова высмеяла своих хейтеров

, 5:37 Видео 641

Эпатажная балерина, включив комментарии под постами в Instagram, продолжает реагировать на выпады критиков в свой адрес.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram высмеяла хейтеров, которые «учат» ее жить в комментариях под постами. 43-летняя народная артистка Карачаево-Черкесии в последнее время заочно и беспощадно спорит с теми, кто настроен в ее отношении чрезмерно критически.

«Как посмотришь физиономии кривые на аватарках закрытых аккаунтов с нулями в кубе и ботов, все становится понятным! Ржака до слез, простите. А если хорошим людям интересна моя личность или советы, пишите», — отметила в своем посте Анастасия Волочкова.

Эпатажная балерина сопроводила свою публикацию роликом, снятым в спортивном зале во время ее занятий. На видео Анастасия Волочкова, как и всегда, демонстрирует подписчикам безупречную растяжку и показывает выполнение упражнений на пресс.

«Я очень люблю поработать, не жалея сил. Это конечно, сложнее, нежели чесать языками, судачить, осуждать, оскорблять. Но, у каждого свой путь и свой выбор, и свое занятие в жизни. А у кого-то его вовсе нет, поэтому и есть у таковых время на грязь и омрачение своей же души…», — добавила Анастасия Волочкова.

Подписчики знаменитости в ответ осыпали балерину похвалой в комментариях.

«Очень красиво, правда»

«А мне нравятся видео с вашими банями»

«Какая подготовка… молодчина»

«Королева, ты неповторимая и несравнимая»

«Вот это да!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова рассказала, какие возможности открывает ее имя дочери Ариадне.

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