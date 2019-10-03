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«Жалко ее»: Артемова из «Дома-2» расплакалась из-за стрижки мужа Кузина

, 8:40 Видео 185

Сашу Артемову расстроил новый образ ее супруга Жени Кузина.

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Фото, видео: Instagram @kuzin_zhenya, @artemovasasha1

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова расплакалась из-за новой стрижки своего мужа. Видео, на кадрах которого 24-летняя девушка тихо плачет, глядя на супруга, он выложил на своей странице в Instagram.

«Почему ты так плачешь?! Ну неужели тебе не нравится моя прическа?! Почему ты плачешь? Ты считаешь, что я не твой муж? Что, чужой человек зашел в квартиру? Ну это же волосы — они отрастут. Ребят, мне кажется очень даже хорошо… Не знаю, что она, Сашка-то, так отреагировала…», — сказал Евгений Кузин.

Саша Артемова во время вопросов мужа только всхлипывает, молчит и изредка кивает. Подписчики решили, что у бывшей участницы телестройки послеродовая депрессия и стали в комментариях выражать ей поддержку.

«Жалко ее, устала, наверное, не высыпается, трудно с ребенком, особенно с первым»

«Вечно ты с нее орешь! Молодцы»

«Да нормальный причухан»

«Маленькая… У нее послеродовое состояние… Ничего, все пройдет! Красивая! Нежная!»

«Наконец-то нормальная стрижка!»

«Жила девочка, любила парня, а потом он подстригся», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая участница «Дома-2» записала видео перед выпиской из роддома.

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