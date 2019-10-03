«Жалко ее»: Артемова из «Дома-2» расплакалась из-за стрижки мужа Кузина

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова расплакалась из-за новой стрижки своего мужа. Видео, на кадрах которого 24-летняя девушка тихо плачет, глядя на супруга, он выложил на своей странице в Instagram.
Саша Артемова во время вопросов мужа только всхлипывает, молчит и изредка кивает. Подписчики решили, что у бывшей участницы телестройки послеродовая депрессия и стали в комментариях выражать ей поддержку.
«Жалко ее, устала, наверное, не высыпается, трудно с ребенком, особенно с первым»
«Вечно ты с нее орешь! Молодцы»
«Да нормальный причухан»
«Маленькая… У нее послеродовое состояние… Ничего, все пройдет! Красивая! Нежная!»
«Наконец-то нормальная стрижка!»
«Жила девочка, любила парня, а потом он подстригся», — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая участница «Дома-2» записала видео перед выпиской из роддома.