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  4. «Прям Монро!» Жена внука Пугачевой устроила осеннюю фотосессию

«Прям Монро!» Жена внука Пугачевой устроила осеннюю фотосессию

, 19:14 Фото 1 044

Поклонники по достоинству оценили стильный образ Алены Пресняковой.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Погода в Москве вдохновила жену старшего внука Аллы Пугачевой — Никиты Преснякова утроить осеннюю фотосессию в одном из столичных парков. Результатами Алена поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Сейчас самое то для того, чтобы вытащить кого-то близкого из дома и провести свой день в уютной атмосфере, гуляя по таким красочным улицам!» — написала начинающая модель.

Instagram @alenaakrasnova

На снимках, сделанных фотографом Настей Фед, 22-летняя Алена Преснякова позирует на фоне классического осеннего пейзажа — на аллее среди золотых кленов. Поклонники в комментариях оставили массу комплиментов Алене Пресняковой, особенно отметив «изящные ножки» невестки Кристины Орбакайте.

«Очень красивая осенняя фотосессия получилась! А вы так хороши!»

«Красота в красоте!»

«Вот это ножки, такие изящные! Внуку Пугачевой повезло!»

«Второе фото, прям Монро!» — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Алена Преснякова отдыхает на турецком курорте без супруга.

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