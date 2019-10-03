Представитель ВДВ назвал причину гибели парашютиста в Псковской области

Командование 76-й Псковской дивизии ВДВ прокомментировало гибель одного из бойцов гарнизона во время учений 2 октября, сообщает Интерфакс. Трагедия произошла при массовой выброске десанта. Инцидент подтвердила Псковская военная прокуратура.

По словам собеседника агентства, в момент выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков у одного из военнослужащих одновременно сработали основной и запасной парашюты. Стропы перехлестнулись, что привело к падению и гибели бойца.

По информации 5-tv.ru, погибший — рядовой Рыбалко Александр Евгеньевич.

На месте ЧП работает комиссия командования ВДВ и правоохранители. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевые машины ВДВ превратились в груды металла во время учений под Оренбургом.