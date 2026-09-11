Ожесточенные бои идут в эти минуты в районе волчанского котла на харьковском направлении. Украинские формирования перебрасывают туда резервы, пытаются прорваться через окружение. Но неизбежно несут потери.

Артиллерия и авиация уничтожают огневые точки противника. Штурмовые группы берут один населенный пункт за другим. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь — об актуальной ситуации в одной из самых горячих точек спецоперации.

Кольцо окружения вокруг группировки ВСУ в котле Харьковской области сжимается с каждым днем. При этом подразделения украинских боевиков внутри котла несут серьезные потери.

«Сейчас мы уже отработали по пункту БПЛА противника. Пункт БПЛА был уничтожен», — сказал наводчик буксируемой пушки «Гиацинт-Б» с позывным «Ворон».

Таких пунктов внутри котла осталось немного. Как и боеприпасов, питания, воды и техники. Всего этого почти две тысячам окруженных боевиков ВСУ уже катастрофически не хватает. Нет даже сил и возможностей на масштабные попытки прорыва окружения.

«Нет, безусловно, попытки прорваться из кольца — это отчаяние обреченных. Потому что если одна, вторая, третья, четвертая попытка безуспешны, то понятно, что им ничего не светит», — сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Пытаясь вырваться из котла, ВСУ применили один из последних козырей — танк. Причем постарались настолько защитить его от дронов, что даже силуэт бронемашины скорее угадывается.

Вдобавок ко всему подразделения ВСУ в котле плохо владеют оперативной информацией и слабо понимают, в каком направлении есть хотя бы один шанс прорваться.

Один большой котел в Харьковской области, который называют волчанским и резниковским, постепенно превращается в несколько котлов. Причем к основному почти каждый день добавляются новые.

О проблемах попавших в окружение группировок командование ВСУ в курсе, но, очевидно, старается как можно дольше не говорить об этом хотя бы в публичной плоскости.

«Киевский режим, сейчас ему крайне невыгодно говорить об очередном уничтоженном котле, поэтому они будут до последнего тянуть этот вопрос, тем более они все еще надеются получить какое-то дополнительное вооружение и ракеты со стороны Евросоюза», — сказал военный эксперт Игорь Никулин.

По некоторой информации, внутри котлов находятся и подразделения запрещенного в России «Азова»*. Сдаваться они не станут — значительная часть уже побывала в плену и давала подписку не воевать.

Но самое страшное — националисты не дадут сдаться в плен и другим украинским боевикам. Скорее наоборот. Тем более тот же «Азов» уже не раз выступал в роли заградотрядов, попросту расстреливая тех, кто отступает или пытается выжить хотя бы в плену.

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* — «Азов» — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.