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Русалочка на побережье: Рудова покрасовалась в мокрой футболке на пляже в Малибу

, 1:19 Фото 101

Актриса показала поклонникам свои мурашки на фото и вызвала их у них.

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Фото, видео: Instagram @rudovanata

Звезда российских сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова в который раз восхитила фанатов соблазнительным снимком с пляжа в Малибу. В калифорнийском городе с его ярким солнцем, океаном и пляжами актриса провела не одну фотосессию. И теперь не устает подогревать подписчиков в Instagram жаркими фото холодными осенними вечерами.

На очередном кадре Рудова застыла на песке в мокрой футболке oversize с глубоким декольте. Чувственный образ подчеркивают браслеты на запястьях и искусный макияж. Не случайно многие в комментариях под постом сравнили актрису с прекрасной героиней сказки Андерсена Русалочкой. В отражении солнечных лучей на ее ноге проступают мурашки. Этим словом Наталья озаглавила снимок, хотя догадывалась, что поклонники станут смотреть не на них.

Instagram @rudovanata

«У меня от моей Наташки-ромашки мурашки!»

«Ой, русалочку на берег выкинуло»;

«Сексуально, хочется тебя!» — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудова записала романтичное видео на пляже в Малибу.

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