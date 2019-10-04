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Директора клиники, где умер актер Дмитрий Марьянов, отпустили под подписку

, 15:18 Эксклюзивное видео 62

Знаменитый артист скончался в октябре 2017 года.

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Фото, видео: vladtime.ru, 5-tv.ru

Директор подмосковной реабилитационного центра «Феникс», в которой умер известный актер Дмитрий Марьянов, Оксана Богданова отпущена под подписку о невыезде. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу главка СК РФ по Московской области.

Дмитрий Марьянов проходил лечение в клинике «Феникс» в октябре 2017 года. Он пытался избавиться от алкогольной зависимости. В лечебных целях актеру вводили внутримышечно медицинские препараты. При этом никто не выяснил, есть ли у артиста противопоказания.

15 октября Марьянов начал жаловаться соседу по палате на боли в спине и ноге. Через несколько часов его состояние стремительно ухудшилось: он начал задыхаться и звать на помощь.

Сотрудники клиники не реагировали на тяжелое состояние актера. Они также отказались вызвать ему скорую. В итоге Марьянов скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены и массивной кровопотери.

Расследованием дела занялись сотрудники Следственного комитета РФ. Они установили, что медики не менее десяти раз докладывали своему директору о тяжелом состоянии Марьянова. Однако Оксана Богданова запретила вызывать скорую помощь.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, следователи пришли к выводу, что руководство клиники «Феникс» понимало опасность дальнейшего нахождения Дмитрия Марьянова в стенах центра, но все равно планировало продолжать «лечение».

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Директора клиники, где умер актер Дмитрий Марьянов, отпустили под подписку

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