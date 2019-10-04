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  4. Владимир Путин прибыл на Тамань

Владимир Путин прибыл на Тамань

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Президент РФ посетит портово-индустриальный промышленный парк и грузовые терминалы группы «ОТЭКО».

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 4 октября, прибыл на Тамань. Глава российского государства намерен осмотреть портово-индустриальный промышленный парк и грузовые терминалы группы «ОТЭКО», сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее отмечал, что данный объект является крупным портом, построенным за счет частных инвестиций, а также успешным примером инвестирования зарубежных средств в проект, благодаря которому созданы новые рабочие места в Краснодарском крае.

Группа компаний «ОРТЭКО» в таманском порту занимается реализацией комплексных мер по модернизации перегрузочного комплекса, строительством зернового терминала и промышленного парка. Здесь будут размещены несколько заводов по производству и переработке химических веществ, сои и комбикормов.

Помимо прочего в порту Тамань построен терминал по перевалке угля, железной руды, минеральных удобрений и серы мощностью 60 тонн в год.

Отмечается, что президент России 4 октября вернется в Сочи, где ему предстоит провести расширенное заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин проведет свой день рождения.

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