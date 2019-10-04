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  4. Соцсети гадают, на кого похожа дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова — фото

Соцсети гадают, на кого похожа дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова — фото

, 20:00 Фото 206

Актриса приехала с девятилетней Анной в Санкт-Петербург — сыграть в спектакле, выспаться и потусоваться.

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Фото, видео: Instagram @d_moroz

Дарья Мороз приехала в Санкт-Петербург с девятилетней дочерью. Вечером актриса выйдет на сцену в шоу «Портфолио», но еще надеется выспаться и потусоваться вместе с Анной. Так она написала в своем Instagram.

«Взрослая веселая ироничная дочь — это кайф, скажу я вам!» — заметила Дарья, опубликовав фото девочки.

Instagram @d_moroz

Поклонники артистки принялись обсуждать, на кого похожа Анна на маму или на папу — режиссера Константина Богомолова. Но многие усмотрели сходство с бабушкой, мамой Дарьи Мороз — актрисой Мариной Левтовой, трагически погибшей еще до рождения внучки, в 2000 году.

«Анечка все больше становится похожа на вас! Красавица!»

«Она похожа на вашу маму»;

«Дарья, у дочки разрез глаз, ваши, а вообще лучше вживую смотреть, тогда будет яснее️»;

«Почему-то я вижу, что девочка копия своего отца — Константина. Почему я это одна вижу? Какая Марина Левтова? Все черты Богомолова — уши, глаза, нос. Дочь своего отца»;

«Нет, мамина доча… однозначно!» — спорят подписчики.

Как пишут Дни.ру, в последнее время у актрисы очень плотный график, который не дает ей проводить с ребенком столько времени, сколько хочется. Поэтому Дарья использует любую возможность и берет девочку с собой в поездки. Минувшим летом им удалось съездить в Европу, посмотреть Будапешт, Берлин и другие города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Константин Богомолов приглашал бывшую жену Дарью Мороз на свою свадьбу с Ксенией Собчак.

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