«Не пойдет!» Богомолов позвал на свадьбу с Собчак бывшую жену

Ксения Собчак и Константин Богомолов, похоже, действительно собираются сыграть свадьбу. Сами влюбленные слухи о регистрации брака до сих пор не подтвердили. Однако по сети уже «бродит» список приглашенных на торжество. Звездные гости охотно подтверждают участие в праздничной церемонии.
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Известно, что на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова также приглашены: «коллеги» по светским тусовкам телеведущей — дизайнер одежды Ульяна Сергеенко и модница Ульяна Цейтлина, режиссер Федор Бондарчук с супругой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, экс-супруга Сергея Шнурова — Матильда — и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. «Серьезные» бизнес-круги на церемонии будет представлять глава корпорации «Ростех» — Сергей Чемезов. Об этом сообщает КР.RU.
Приятельница жениха рассказала, что на свадьбу пригласили даже бывшую супругу Константина Богомолова — актрису Дарью Мороз.
О месте и точном времени торжества до сих пор не сообщается. Ксения Собчак и Константин Богомолов разошлют гостям сообщения с этой информацией только в день свадьбы — 13 сентября. Однако инсайдерам уже доступна информация о том, сколько звездная пара потратила на праздничное мероприятие. По слухам, свадьба обошлась влюбленным в 12 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак намерена обвенчаться с Богомоловым.