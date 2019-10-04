Рассказывать о позитивных, хороших событиях в интернете очень важно, поскольку это создает у людей мотивацию для созидания. Такое мнение высказал Владимир Путин на заседании наблюдательного совета некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», которое проходит в пятницу, 4 октября, в Сочи.
Владимир Путин согласился, что люди более охотно пишут о негативе и привел в пример личную историю о знакомом, который попросил своего приятеля, главного редактора, прислать журналистов на открытие моста, но никто не приехал.
Глава государства также пообещал рассмотреть возможность поддержать конкурс позитивных новостей.
«Вот уже хорошая новость», — подытожил он.
Ранее в пятницу, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин осмотрел модернизируемый порт в Тамани.