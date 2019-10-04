Рассказывать о позитивных, хороших событиях в интернете очень важно, поскольку это создает у людей мотивацию для созидания. Такое мнение высказал Владимир Путин на заседании наблюдательного совета некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», которое проходит в пятницу, 4 октября, в Сочи.

«Это действительно важная вещь. Не хвалиться, и не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться, а какие-то позитивные вещи показывать, особенно если есть для этого основания. Это полезно, потому что это создает дополнительную мотивацию для дальнейших шагов в правильном направлении, в направлении созидания», — сказал президент РФ, комментируя предложение одного из участников объявить на безе платформы конкурс «Счастье есть».

Владимир Путин согласился, что люди более охотно пишут о негативе и привел в пример личную историю о знакомом, который попросил своего приятеля, главного редактора, прислать журналистов на открытие моста, но никто не приехал.

«Они потом начали ругаться, он говорит: что же ты, поросенок такой, никого не прислал. Тот отвечает: ну, а что присылать, если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали, а так — построили и построили, молодцы», — рассказал президент.

Глава государства также пообещал рассмотреть возможность поддержать конкурс позитивных новостей.

«Вот уже хорошая новость», — подытожил он.

Ранее в пятницу, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин осмотрел модернизируемый порт в Тамани.