Валерия Гай Германика бросила школу в седьмом классе

Режиссер Валерия Гай Германика, снявшая скандальный сериал «Школа», призналась, что бросила это учебное заведение и занималась дома, пишет Teleprogramma.Pro.

Решение больше не ходить в учебное заведение она приняла в седьмом классе, а в семье узнали об этом только через два месяца.

« Я просто сказала родителям, что хоть режьте меня, но в школу я не пойду. Я стала учиться дома. Мне дома было очень хорошо », — поделилась кинорежиссер воспоминаниями.

Причиной такого поступка стали проблемы в школе со сверстниками, и в какой-то момент общение с ними стало моральным унижением, призналась она.

« Сложно было жить на смене эпох поколений. Возможно, это и была моя ошибка », — заметила 35-летняя Валерия Гай Германика.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка. У женщины уже есть две дочери — 11-летняя Октавиа и трехлетняя Северина, и теперь в их семье с танцором Вадимом Любушкиным ожидается пополнение.