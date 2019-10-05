Валерия Гай Германика бросила школу в седьмом классе

Режиссер Валерия Гай Германика, снявшая скандальный сериал «Школа», призналась, что бросила это учебное заведение и занималась дома, пишет Teleprogramma.Pro.
Решение больше не ходить в учебное заведение она приняла в седьмом классе, а в семье узнали об этом только через два месяца.
«
Причиной такого поступка стали проблемы в школе со сверстниками, и в какой-то момент общение с ними стало моральным унижением, призналась она.
«
Ранее 5-tv.ru передавал, что Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка. У женщины уже есть две дочери — 11-летняя Октавиа и трехлетняя Северина, и теперь в их семье с танцором Вадимом Любушкиным ожидается пополнение.