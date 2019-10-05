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Валерия Гай Германика бросила школу в седьмом классе

, 9:08 100

Кинорежиссер не могла найти общий язык со сверстниками.

Фото: ТАСС / Васев Стоян

Режиссер Валерия Гай Германика, снявшая скандальный сериал «Школа», призналась, что бросила это учебное заведение и занималась дома, пишет Teleprogramma.Pro.

Решение больше не ходить в учебное заведение она приняла в седьмом классе, а в семье узнали об этом только через два месяца.

«Я просто сказала родителям, что хоть режьте меня, но в школу я не пойду. Я стала учиться дома. Мне дома было очень хорошо», — поделилась кинорежиссер воспоминаниями.

Причиной такого поступка стали проблемы в школе со сверстниками, и в какой-то момент общение с ними стало моральным унижением, призналась она.

«Сложно было жить на смене эпох поколений. Возможно, это и была моя ошибка», — заметила 35-летняя Валерия Гай Германика.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка. У женщины уже есть две дочери — 11-летняя Октавиа и трехлетняя Северина, и теперь в их семье с танцором Вадимом Любушкиным ожидается пополнение.

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