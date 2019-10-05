Фейк про детские самолетики: В Крыму оценили украинскую новость про их беспилотники над Армянском

В Крыму отреагировали на сюжет украинского телеканала 1+1 об аэроразведчиках-волонтерах, которые якобы запустили в сторону Крымского полуострова несколько беспилотников (БПЛА), сумевших остаться незамеченными для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).
Как утверждает СМИ Незалежной, БПЛА скинули на ближайший к украинской границе город Армянск листовки «с напоминанием о скором возвращении». При этом аэроразведчики пригрозили, что в следующий раз запустят дроны в Севастополь, утверждают украинские журналисты.
На городском форуме Армянска местные жители активно комментировали данный выпуск программы, удивляясь, что не заметили на улице или в небе ни одной бумажки «с той стороны». Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сравнила беспилотники Незалежной с детскими самолетиками, перехватить которые для ПВО России, в случае попытки проникновения на территорию нашей страны, не составит никакого труда.
В свою очередь, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель охарактеризовал сюжет про украинские беспилотники с листовками над российским городом, как еще одну фейковую новость СМИ Незалежной.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии.