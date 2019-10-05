Фейк про детские самолетики: В Крыму оценили украинскую новость про их беспилотники над Армянском

В Крыму отреагировали на сюжет украинского телеканала 1+1 об аэроразведчиках-волонтерах, которые якобы запустили в сторону Крымского полуострова несколько беспилотников (БПЛА), сумевших остаться незамеченными для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Как утверждает СМИ Незалежной, БПЛА скинули на ближайший к украинской границе город Армянск листовки «с напоминанием о скором возвращении». При этом аэроразведчики пригрозили, что в следующий раз запустят дроны в Севастополь, утверждают украинские журналисты.

На городском форуме Армянска местные жители активно комментировали данный выпуск программы, удивляясь, что не заметили на улице или в небе ни одной бумажки «с той стороны». Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сравнила беспилотники Незалежной с детскими самолетиками, перехватить которые для ПВО России, в случае попытки проникновения на территорию нашей страны, не составит никакого труда.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель охарактеризовал сюжет про украинские беспилотники с листовками над российским городом, как еще одну фейковую новость СМИ Незалежной.

«Этот фейк в очередной раз подтверждает недееспособность украинской пропаганды, в которую даже сами украинцы не верят. Самое настоящее вранье, что наши российские радиоэлектронные комплексы не смогли бы перехватить детские самолетики, на которые хватило денег у украинской стороны», — цитирует агентство Гридчина.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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