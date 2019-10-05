«Терпи и не ной»: Козловский посоветовал Боярской перестать жаловаться на жизнь

Елизавета Боярская пожаловалась подписчикам в Instagram на тяжелую ношу актеров. Звезду довели до предела театральные постановки, постоянно чередующиеся с ночными перелетами, ранними съемками и переездами на поезде. Бешеный ритм и загруженный график, кажется, выбили почву из-под ног популярной артистки. Актриса опубликовала в соцсеть снимок, на котором с уставшим и недовольным лицом позирует в салоне «Сапсана», разучивая новую роль.
Поклонники стали тревожиться за состояние здоровья Елизаветы Боярской. Некоторые фанаты посоветовали актрисе сбавить темп. Однако большинство подписчиков просто пожелали любимице сил и терпения.
«Побольше вам сил желаю!»
«Так и сорваться можно!»
«Берегите себя! Мы сами формируем события в своей жизни! Наверно, такой ритм жизни вам необходим», — написали фолловеры.
К словам пользователей соцсети в комментариях присоединился коллега Елизаветы Боярской по цеху — актер Данила Козловский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета Боярская сделала заявление об актерской профессии.