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«Терпи и не ной»: Козловский посоветовал Боярской перестать жаловаться на жизнь

, 13:29 Фото 134

Актриса посетовала, что устала от бешеного ритма жизни и загруженного съемочного графика.

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Фото, видео: Instagram @lizavetabo

Елизавета Боярская пожаловалась подписчикам в Instagram на тяжелую ношу актеров. Звезду довели до предела театральные постановки, постоянно чередующиеся с ночными перелетами, ранними съемками и переездами на поезде. Бешеный ритм и загруженный график, кажется, выбили почву из-под ног популярной артистки. Актриса опубликовала в соцсеть снимок, на котором с уставшим и недовольным лицом позирует в салоне «Сапсана», разучивая новую роль.

«Поднимите мне веки! Горячая неделька! То, что розовеньким выделено, это еще сегодня надо выучить, на завтра, хорошо бы и на послезавтра. И прекрасно! За все спасибо! Одну бы еще только сверхспоспособность — научиться высыпаться за четыре-пять часов», — подписала пост знаменитость.

Instagram @lizavetabo

Поклонники стали тревожиться за состояние здоровья Елизаветы Боярской. Некоторые фанаты посоветовали актрисе сбавить темп. Однако большинство подписчиков просто пожелали любимице сил и терпения.

«Побольше вам сил желаю!»

«Так и сорваться можно!»

«Берегите себя! Мы сами формируем события в своей жизни! Наверно, такой ритм жизни вам необходим», — написали фолловеры.

К словам пользователей соцсети в комментариях присоединился коллега Елизаветы Боярской по цеху — актер Данила Козловский.

«Терпи и не ной. Хотела, получи», — цитирует сайт Дни.ру популярного артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета Боярская сделала заявление об актерской профессии.

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