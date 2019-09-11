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  4. «Наигралась»: Елизавета Боярская сделала заявление об актерской профессии

«Наигралась»: Елизавета Боярская сделала заявление об актерской профессии

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По словам актрисы, в последнее время ей все чаще приходится становиться перед выбором.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Известная российская актриса Елизавета Боярская сделала неожиданное заявление о своей профессии. В интервью «7дней.ru» 33-летняя артистка призналась, что ей все чаще приходится становиться перед выбором — семья или работа.

«В каком-то смысле в актерскую профессию я уже наигралась. Аппетита к этому у меня поубавилось. Если на одной чаше весов хорошая, интересная, но не особенная работа, а на другой свободное время с детьми — я выбираю время с детьми. Хотя, конечно, если появится что-то по-настоящему яркое, новое для меня, я не упущу эту возможность и договорюсь с семьей», — рассказала Елизавета Боярская.

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Знаменитость отметила, что ее в жизни многое изменилось после рождения второго сына. Елизавета Боярская не так давно осознала, что силы и здоровье — ресурс не бесконечный.

«Я стараюсь держать режим, заниматься своим здоровьем: делать зарядку, побольше находиться на свежем воздухе, ходить. Это получается само собой, когда у тебя маленький ребенок и надо гулять с коляской. И еще я стараюсь не есть всякую дрянь. Ну я это и раньше не делала, но сейчас строже соблюдаю правила», — признается Елизавета Боярская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники оценили образ Лизы Боярской с короткой стрижкой.

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