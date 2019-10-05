«Хороша!» Анастасия Макеева показала фото в смокинге

Анастасия Макеева в День учителя опубликовала в Instagram серию снимков, на которых предстала в строгом, но сексуальном образе. На фотографиях актриса позирует в черном «мужском» смокинге, белой блузе и небрежно повязанном галстуке. Для фотосессии артистка выбрала элегантно уложенную прическу и яркий макияж с темными тенями и красной помадой на губах. Публикацию знаменитость решила посвятить своим учителям и родителям.

«Есть люди, что сформировали меня, и я им дико благодарна за их труд меня направить в нужный вектор. Мои учителя — это, в первую очередь, мои родители, что всегда давали мне зеленый свет в моих экспериментах!» — написала в публикации знаменитость.

Instagram @makeevan

В посте Анастасия Макеева в честь праздника вспомнила и поблагодарила всех своих учителей: преподавателей вокальных и музыкальных кружков, а самое главное своего мастера по актерской школе — ушедшего не так давно из жизни гениального режиссера Марка Захарова.

Поклонники Анастасии Макеевой оценили серию снимков кумира по достоинству. Комментарии под публикацией изобиловали восхищенными сообщениями фанатов.

«Хороша, однако!»

«Шикарный вид… Можно идти в президенты!»

«Мне кажется, что женщина в „мужском“ костюме иногда выглядит куда сексуальнее и привлекательнее чем в платье!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева выложила фото с конем.