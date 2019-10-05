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Фигуристка Александра Трусова установила новый рекорд

, 15:46 Видео 90

Российская спортсменка стала первой, кто исполнил четыре четверных прыжка за один прокат.

Фото: Instagram @_sborynomer1_

Российская фигуристка Александра Трусова установила новый рекорд. Спортсменка стала первой, кто исполнил четыре четверных прыжка во время одного проката в произвольной программе в рамках командного турнира Japan Open, проходящем в Сайтаме, сообщает RT.

Александра Трусова сумела выполнить сальхов, лутц и два тулупа в каскаде с тройными прыжками, что позволило ей стать лидером женских соревнований. Результат фигуристки составил 160,53 балла. Российская спортсменка обошла свою соотечественницу Алину Загитову — второе место. Третье место на пьедестале заняла представительница Японии Рика Кихира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Аделины Сотниковой прокомментировал слухи о том, что фигуристку «кинули» на деньги.

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