Звезда «Дома-2» Мария Кохно порадовала поклонников очередной порцией весьма откровенных снимков в Instagram и попросила ответить, на какой из двух фотографий она выглядит лучше.

«Настроение субботы: укутаться в плед, сидеть у камина с бокалом глинтвейна. А фоном, пожалуйста, джаз», — написала она.

Instagram @marynova888

Однако на фото 29-летняя скрипачка из Самары, напротив, обнажилась и позирует в черном кружевном белье.

«Что выставилась? Почему не укуталась в плед если хочется?»

«Нежная такая на этих фото»;

«Шикарная»;

«Ах, какая ты сексуальная!»

«Мария с каждым днем становится краше. Как дорогое вино — чем старше становишься, тем дороже и краше. Ты такая артистичная! Каждую твою фотографию можно рассматривать бесконечно. Спасибо маме за светлого человечка», — пишут в комментариях поклонники.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Мария Кохно совсем обнажилась для фотосессии, но поклонники ее стараний не оценили.