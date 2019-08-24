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«Жалко тебя!»: Фанаты не оценили потуги оголившейся звезды «Дома-2»

, 0:41 Фото 60

Мария Кохно опубликовала снимок, на котором предстала в одном пиджаке на обнаженное тело. Подписчики решили, что таким образом блогерша пыталась набрать лайки. Неудачно.

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Фото, видео : Instagram @marynova888

Участница «Дома-2» Мария Кохно разместила в Instagram очередной откровенный снимок. На фотографии звезда позирует у стены в черном пиджаке на голое тело и босоножках, украшенных стразами. В публикации знаменитость благодарит фанатов за поддержку после съемок в ток-шоу на федеральном канале и размышляет о том, какой цвет волос ей больше подходит.

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«Дорогие друзья, хочу всех поблагодарить за огромную поддержку и отклик на сегодняшний эфир передачи», — подписала пост блогер.

Instagram @marynova888

В большинстве своем, комментарии под публикацией к «голому» фото сводились к тому, что Мария Кохно потрясающе выглядит. Звезда «Дома-2» действительно обладает идеальной фигурой и восхитительными длинными волосами.

«Ты на этом фото такая трогательная, незащищенная, хрупкая… Невероятная фотография!»

«Ну, богиня же! И куда мужчины только смотрят»;

«Шикарная!» — написали фанаты.

Однако среди полумиллионной аудитории подписчиков Марии Кохно нашлись те, кто решил позлословить на ее счет.

«Ну жалко тебя! Как не стараешься, что только не обнажаешь, а лайков — 1 или 2 процента»;

«Конь!» — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что юзеры не оценили наряды Марии Кохно для свадьбы подруги.

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