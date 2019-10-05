Актриса и телеведущая Лариса Гузеева удивила друзей и публику, объявив прямо на камеру, как должны выглядеть ее похороны. По ее ловам, она не понимает «веселых вдов» с «красными губами», которые на поминках пьют шампанское и утверждают, что покойный хотел бы видеть их счастливыми.

«Я этого не понимаю. Поэтому хочу, чтобы на моих похоронах все бились об стенку, рыдали, чтобы сожалели, чтобы умирали от горя. Вот так я хочу, чтобы оплакивали и рыдали», — заявила Гузеева.

Как пишет KP.RU, друзья объясняют столь мрачные мысли 60-летней актрисы тяжелой утратой — около года назад ушла из жизни ее мама Альбина Андреевна, к которой она была очень привязана. Гузеева с трудом справляется с депрессией и с усиленным рвением стала заботиться о своем здоровье и внешности. Недавно телеведущая похвасталась, что окончательно бросила курить. А в ее окружении удивляются, что телеведущая практически отказалась от алкоголя.

А к началу нового телесезона, как писал 5-tv.ru, Лариса Гузеева преобразилась — она заметно похудела и перекрасилась в блондинку.