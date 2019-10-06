  1. Пятый канал
  4. Инна Чурикова предложила фанатам решить загадку в день своего рождения

Инна Чурикова предложила фанатам решить загадку в день своего рождения

, 2:22 Фото 100

Актриса предложила подписчикам угадать, кто запечатлен на архивном снимке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @inna_churikova_official; www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

В день своего 76-летия 5 октября народная артистка СССР Инна Чурикова устроила небольшой конкурс для подписчиков в Instagram. Актриса разместила на своей странице коллаж из двух детских снимков и предложила угадать, кто есть кто.

Instagram @inna_churikova_official

На правой половине коллажа изображена сама Чурикова — в этом поклонники не усомнились ни на секунду. Мнения по поводу человека слева разделились. Кто-то посчитал, что там изображен муж актрисы — Глеб Панфилов, который и подготовил праздничный коллаж. Другие, что на обоих фото — Чурикова.

А кто-то выдвинул версию, что на левом снимке — Вера Алентова. Однако абсолютное большинство сошлись во мнении, что на второй фотографии сын Чуриковой — актер Иван Панфилов.

«Самая любимая, самая лучшая, самая великая! Спасибо за ваше творчество. Живите счастливо!»

«От вас невозможно оторвать глаз. Обожаю все ваши роли, это просто магия какая-то! Озаряйте своим неземным светом всех нас, еще долгие годы! Мы вас любим!

«Вы для меня словно как солнечный свет! Радует, теплом обласкает, да и жить помогает! Радости, тепла и любви вам самой!», — пожелали фанаты актрисе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Инна Чурикова рассказала о дружбе с Марком Захаровым.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 6 октября: Рыбы, пора вырвать сорняки из сада

Последние новости

3:02
Гороскоп на 6 октября: Рыбы, пора вырвать сорняки из сада
2:46
«Автомобильный курорт»: Лучшие спортсмены мира примут участие в гонке серии DTM на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом
2:22
Инна Чурикова предложила фанатам решить загадку в день своего рождения
1:46
Депутата из РФ час допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка
1:18
Поляки поставили украинца на колени и заставили съесть бандеровский флаг
0:55
Видео: кто поймал свадебный букет Дарьи Клюкиной

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября
ТОП-6 самых недоступных женщин по знаку зодиака
«Представьте себя на месте кружочка»: В сети удивились задачке для первоклашек

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев