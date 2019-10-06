Инна Чурикова предложила фанатам решить загадку в день своего рождения

В день своего 76-летия 5 октября народная артистка СССР Инна Чурикова устроила небольшой конкурс для подписчиков в Instagram. Актриса разместила на своей странице коллаж из двух детских снимков и предложила угадать, кто есть кто.

Instagram @inna_churikova_official

На правой половине коллажа изображена сама Чурикова — в этом поклонники не усомнились ни на секунду. Мнения по поводу человека слева разделились. Кто-то посчитал, что там изображен муж актрисы — Глеб Панфилов, который и подготовил праздничный коллаж. Другие, что на обоих фото — Чурикова.

А кто-то выдвинул версию, что на левом снимке — Вера Алентова. Однако абсолютное большинство сошлись во мнении, что на второй фотографии сын Чуриковой — актер Иван Панфилов.

«Самая любимая, самая лучшая, самая великая! Спасибо за ваше творчество. Живите счастливо!»

«От вас невозможно оторвать глаз. Обожаю все ваши роли, это просто магия какая-то! Озаряйте своим неземным светом всех нас, еще долгие годы! Мы вас любим!

«Вы для меня словно как солнечный свет! Радует, теплом обласкает, да и жить помогает! Радости, тепла и любви вам самой!», — пожелали фанаты актрисе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Инна Чурикова рассказала о дружбе с Марком Захаровым.