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  4. На Украине пригрозили России «роботами-киллерами»

На Украине пригрозили России «роботами-киллерами»

, 5:48 36

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что для победы над РФ необходимо создать «орду дронов-киллеров».

Фото: www.globallookpress.com / Maurizio Gambarini

Украинский эксперт предложил разработать «орду дронов-киллеров» для победы над Россией. По мнению директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, необходимо внедрять новые технологи в военную отрасль Незалежной, так как с имеющимся вооружением Украине не одолеть Россию в линейной войне, пишут «Известия» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

«В 2019 году начинать строить украинскую версию Як-130 выглядит не просто утопией, но форменной глупостью. Ждать американских F-16? Самая мысль об этом. Идею „москитного флота“ вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров», — сказал Бадрак.

Идея переориентировать ВМС в так называемый «москитный флот» с использованием быстроходных и маневренных малых боевых кораблей, уже давно обсуждается в Незалежной. По задумке Киева, его основой должны стать катера. Правда, многие эксперты не согласны с этой концепцией и считают ее бесполезной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку».

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