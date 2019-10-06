В сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Малый бронированный артиллерийский катер «Гюрза-М», построенный в Киеве для ВМС Украины, высмеяли пользователи сети.
По информации RG.RU, судно, разработка которого велась на Николаевском судостроительном заводе на средства США, своих ходом прибыло в Одессу для проведения испытаний всех узлов и агрегатов.
Пользователи социальных сетей откровенно поглумились над новым «чудом» украинского флота, отметив, что отныне Незалежная стала великой и морской державой, сообщает ФАН.
«Теперь и Украина — великая морская держава!»
«А он держится на воде?»
«Бронешлюпка»;
«Еще скоро Америка подарит пароход»;
«Флагман древнеукраинского флота», — пишут пользователи Twitter и Facebook.
Отмечается, что «Гюрза-М» может стать основой речного флота ВМС Украины и Государственной пограничной службы Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что нового украинского министра образования высмеяли за безграмотность.