В сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Малый бронированный артиллерийский катер «Гюрза-М», построенный в Киеве для ВМС Украины, высмеяли пользователи сети.

По информации RG.RU, судно, разработка которого велась на Николаевском судостроительном заводе на средства США, своих ходом прибыло в Одессу для проведения испытаний всех узлов и агрегатов.

Twitter @sdelanoVukraine

Пользователи социальных сетей откровенно поглумились над новым «чудом» украинского флота, отметив, что отныне Незалежная стала великой и морской державой, сообщает ФАН.

«Теперь и Украина — великая морская держава!»

«А он держится на воде?»

«Бронешлюпка»;

«Еще скоро Америка подарит пароход»;

«Флагман древнеукраинского флота», — пишут пользователи Twitter и Facebook.

«Гюрза-М» имеет полное водоизмещение 50,7 тонны, длину 23 метра, ширину 4,8 метра и осадку 1 метр. Максимальная скорость хода до 28 узлов, дальность плавания экономическим ходом — 700 миль, автономность — пять суток. Экипаж — пять человек, в том числе один офицер.

Вооружение катера составляют два дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 «Катран-М». Каждый из них включает 30-миллиметровую автоматическую пушку ЗТМ1, 30-миллиметровый автоматический гранатомет и пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра, а также две ПТРК «Барьер».

Отмечается, что «Гюрза-М» может стать основой речного флота ВМС Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нового украинского министра образования высмеяли за безграмотность.