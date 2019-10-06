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  4. Гомер предстанет в образе Фредди Меркьюри в новой серии «Симпсонов»

Гомер предстанет в образе Фредди Меркьюри в новой серии «Симпсонов»

, 8:11 Фото 34

В следующем эпизоде культового мультсериала будет воссоздано выступление группы Queen на стадионе Уэмбли.

Фото: Blabbermouth.net

Опубликован кадр из новой серии 31-го сезона мультсериала «Симпсоны», которая порадует зрителей уже в воскресенье, 6 октября. На фото один из главных героев анимационной картины — Гомер — запечатлен в образе знаменитого рок-музыканта, вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом пишут РИА Новости.

Прическа и усы персонажа полностью повторяют имидж популярного исполнителя, а белая майка и голубые джинсы, в которые он одет, напоминают наряд Меркьюри на концерте Live Aid на стадионе Уэмбли в 1985 году. Выступление культового коллектива тогда прошло в рамках благотворительной акции, организованной для сбора средств в пользу голодающего населения Эфиопии.

Кадр из новой серии «Симпсонов» был опубликован на странице гитариста группы Queen Брайана Мэя в Facebook. За несколько часов он набрал более восьми тысяч лайков и почти 600 комментариев. Пользователи признались, что с нетерпением ждут выхода нового эпизода анимационной кинокартины.

«Это стоит увидеть!»

«Просто потрясающе!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Disney собирается переснять мультсериал про Чипа и Дейла.

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