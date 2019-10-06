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  4. Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв

Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв

, 12:15 10

Издание Medya Gunlugu ознакомило читателей с самыми длинными словами в русском языке.

Фото: www.globallookpress.com /Oliver Brandt

Турецкое издание Medya Gunlugu привело список самых труднопроизносимых слов русского языка. Автор статьи отметил, что многие турки сталкиваются со сложностями в процессе изучения особенностей другой языковой системы. Одна из таких трудностей — произнесение длинных слов.

Для того, чтобы читатели поупражнялись в проговаривании слов, содержащих в своем составе от 19 до 32 букв, автор материала составил рейтинг лексических единиц русского языка, наиболее сложных для произношения.

В него вошли прилагательные: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, сельскохозяйственно-машиностроительный; существительные: высокопревосходительство и достопримечательность, человеконенавистничество; один глагол — переосвидетельствоваться и причастие — субстанционализирующийся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таллин завоевал звание мировой столицы «Тотального диктанта».

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