Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв

Турецкое издание Medya Gunlugu привело список самых труднопроизносимых слов русского языка. Автор статьи отметил, что многие турки сталкиваются со сложностями в процессе изучения особенностей другой языковой системы. Одна из таких трудностей — произнесение длинных слов.

Для того, чтобы читатели поупражнялись в проговаривании слов, содержащих в своем составе от 19 до 32 букв, автор материала составил рейтинг лексических единиц русского языка, наиболее сложных для произношения.

В него вошли прилагательные: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, сельскохозяйственно-машиностроительный; существительные: высокопревосходительство и достопримечательность, человеконенавистничество; один глагол — переосвидетельствоваться и причастие — субстанционализирующийся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таллин завоевал звание мировой столицы «Тотального диктанта».