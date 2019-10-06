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  4. «Это вообще законно?» Вера Брежнева смутила поклонников фото в мокром платье

«Это вообще законно?» Вера Брежнева смутила поклонников фото в мокром платье

, 21:15 Фото 306

На снимке бывшая солистка группы «ВИА Гра» в замысловатой позе сидит в фонтане, демонстрируя длинные голые ноги.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Вера Брежнева смутила поклонников очередным стильным снимком в Instagram. На нем певица в мокром обтягивающем фигуру платье сидит в фонтане в замысловатой позе, откинув голову назад и демонстрируя длинные голые ноги.

«Хорошо, когда хорошо… или Девушка в фонтане. Все внимание на туфли», — подписала снимок Брежнева.

Instagram @ververa

Поклонники бывшей солистки «ВИА Гры» в комментариях высказывают показное возмущение невероятной красотой певицы и соревнуются в витиеватости комплиментов.

«Верочка, это про Космос!»

«Опять идеальная! Да что это такое! Ну, Вера…»;

«Это вообще законно? Такая красота»;

«Бронзовая Вера. Вот и слепок для монумента!»

«Вера, вы невероятная», — восхищаются фанаты.

«Когда девушка в фонтане, это женский день ВДВ», — пошутил кто-то.

Нашлись, правда и те, кто считает, что на снимке Вера выглядит слишком худой и изможденной.

«Дистрофия полная»;

«Вера, истощение не красит ни одну девицу, особенно такую коплю с Украины: Одни мослы, ну, ей Богу. Плюньте вы на мужиков: ешьте, пейте, радуйтесь жизни — во всех ее проявлениях!» — пишут они.

На это Брежнева ответила, что при росте 170 сантиметров ее вес составляет 55 килограммов.

«У меня прекрасный индекс массы тела, мне в нем комфортно, чувствую себя отлично, анализы в порядке. Что теперь скажете?» - написала она.

«Я от себя кайфую. Расслабьтесь и делайте тоже самое, кто вам мешает?», — отписала певица другому «доброжелателю».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировала Вера Брежнева на слухи о романе ее мужа — Константина Меладзе с нынешней солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

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