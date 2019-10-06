«Это вообще законно?» Вера Брежнева смутила поклонников фото в мокром платье

Вера Брежнева смутила поклонников очередным стильным снимком в Instagram. На нем певица в мокром обтягивающем фигуру платье сидит в фонтане в замысловатой позе, откинув голову назад и демонстрируя длинные голые ноги.
«Хорошо, когда хорошо… или Девушка в фонтане. Все внимание на туфли», — подписала снимок Брежнева.
Поклонники бывшей солистки «ВИА Гры» в комментариях высказывают показное возмущение невероятной красотой певицы и соревнуются в витиеватости комплиментов.
«Верочка, это про Космос!»
«Опять идеальная! Да что это такое! Ну, Вера…»;
«Это вообще законно? Такая красота»;
«Бронзовая Вера. Вот и слепок для монумента!»
«Вера, вы невероятная», — восхищаются фанаты.
«Когда девушка в фонтане, это женский день ВДВ», — пошутил кто-то.
Нашлись, правда и те, кто считает, что на снимке Вера выглядит слишком худой и изможденной.
«Дистрофия полная»;
«Вера, истощение не красит ни одну девицу, особенно такую коплю с Украины: Одни мослы, ну, ей Богу. Плюньте вы на мужиков: ешьте, пейте, радуйтесь жизни — во всех ее проявлениях!» — пишут они.
На это Брежнева ответила, что при росте 170 сантиметров ее вес составляет 55 килограммов.
«У меня прекрасный индекс массы тела, мне в нем комфортно, чувствую себя отлично, анализы в порядке. Что теперь скажете?» - написала она.
«Я от себя кайфую. Расслабьтесь и делайте тоже самое, кто вам мешает?», — отписала певица другому «доброжелателю».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировала Вера Брежнева на слухи о романе ее мужа — Константина Меладзе с нынешней солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.