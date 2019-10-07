В США предложили план по сдерживанию России в Черном море

Аналитики американского центра RAND Corporation разработали стратегию противодействия «растущему российскому влиянию» в Черном море. Соответствующие предложения изложены в докладе, опубликованном на официальном сайте организации.

По словам авторов сообщения, в последнее время РФ нарастила силы в Южном военном округе и усовершенствовала Черноморский флот, что внушает опасения. Аналитики полагают, что для противостояния Москве в регионе Западу необходимо развернуть системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы в Болгарии и Румынии. В докладе отмечается, что это позволит предотвратить угрозу наступательного ракетного удара с российской стороны.

Среди других мер по «сдерживанию» России в Черном море, предложенных в тексте документа — помощь « в развитии оборонных потенциалов» Украины и Грузии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на действия России в Черноморском регионе. По его мнению, Москва блокирует учения Североатлантического альянса.