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  4. Полиция Самары начала проверку после «покатушек» Гусейна Гасанова с мигалками

Полиция Самары начала проверку после «покатушек» Гусейна Гасанова с мигалками

, 12:11 Видео 63

Представитель блогера уже сейчас уверяет — все штрафы будут оплачены.

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Фото, видео: Instagram @gusein.gasanov, 5-tv.ru

Популярный Youtube-блогер Гусейн Гасанов устроил невероятный ночной заезд с приятелями в Самаре. Вместе с друзьями звезда на нескольких автомобилях прокатились по центру города и опубликовали отчет с мероприятия в соцсети. Возмущенные местные жители утверждают, что компания использовала проблесковые маячки (мигалки), ездила на крышах машин и многократно нарушала ПДД.

Полиция Самары организовала проверку по факту размещения в сети публикаций, демонстрирующих массовое нарушение правил дорожного движения. По результатам проверки правоохранительными органами будет принято решение в рамках закона.

Однако PR-директор Гусейна Гасанова уже сейчас уверена в том, что блогер избежит серьезных последствий и отделается штрафом.

«Реально считаете, что в Самаре без Гусейна никто никогда так не ездил? Все, что он нарушил — он оплатит!» — заявила представитель контент-мейкера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Гусейн Гасанов в Самаре покатался на крыше машины и подрался с охраной.

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