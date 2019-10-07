Видео: крупный бренд виски предложил покупателям напитки в капсулах

Второй по величине бренд виски презентовал коллекцию конфет-капсул со своими напитками. Об этом заявили производители известного шотландского бренда, опубликовав промо-ролик на своей странице на YouTube.

Как отмечается в видео, оболочка таких капсул съедобна — порцию можно положить в рот прямо в «упаковке». В каждой такой конфете содержится 23 миллилитра напитка — на выбор потребителю предлагается три вида виски. По словам выпустившей новинку компании, такой формат гарантирует покупателю «взрыв вкуса».

Оболочку для капсульной коллекции виски создал стартап Notpla — его команда пропагандирует отказ от привычной упаковки в пользу биоразлагаемых материалов из растений и водорослей. Сами капсулы с напитками рекламируются как «коктейли без стакана».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Шотландии изобрели «искусственный язык» для определения подлинности виски.