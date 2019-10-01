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  4. Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

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Ранее в сентябре Киев отказался подписывать документ по урегулированию в Донбассе, сославшись на некие технические неурядицы.

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Фото, видео: ТАСС/ Britta Pedersen, /Кравченко Александр, /Вышинский Денис, /ZEUS

Тема:
Украинский кризис 180

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на встрече в белорусской столице во вторник, 1 октября, подписала «формулу Штайнмайера», предполагающую особый статус для Донбасса. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что подписи поставили также представители самопровозглашенных народных Донецкой и Луганской республик, а также России и ОБСЕ.

Первоначально «формула Штайнмайера» должна была быть подписана еще на предыдущей встрече 18 сентября, однако в последний момент украинская делегация отказалась это делать, сославшись на некие технические сложности. Таким образом саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) оказался под угрозой срыва, так как именно в ходе того заседания стороны планировали определить дату его проведения. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась 19–20 октября 2016 года в Берлине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодняшнее заседание контактной группы наглядно продемонстрирует, готов ли Киев к согласию на «формулу Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера», названная так в честь ее автора — бывшего главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, в день проведения там внеочередных выборов на временной основе.

Накануне офис президента Украины Владимира Зеленского окружили сотни националистов с требованием отказаться от выполнения минских договоренностей по «формуле Штайнмайера».

Тема:
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