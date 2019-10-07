В США констатировали превосходство вооружений РФ перед западными аналогами

Россия под руководством президента Владимира Путина не просто не утратила своего военного могущества, но и начала делиться им с другими странами по всему миру — от Сирии и Венесуэлы до Турции, Алжира и, возможно, Саудовской Аравии. Такой вывод содержится в статье «Большая стратегия Путина: Краткая история возрождения России» американского издания FRN, опубликованной в день рождения главы государства в понедельник, 7 октября.

Автор материала констатирует, что современное российское вооружение «бросает серьезный вызов американским и европейским аналогам». Одной из причин такого положения дел называется «ответ Путина на выход США из договора ПРО в далеком 2001 году».

« Сейчас становится все более очевидным, что сила российского лидера заключается в его гибком проектном мышлении в сочетании с дальними горизонтами планирования и способностью верно расставлять приоритеты », — говорится в материале.

Также автор статьи добавляет, что этому способствует качество российского образования, а современные разработки страны успешно функционируют в гражданских отраслях. В качестве примера приводится возведение космодрома «Восточный» и произведенный в августе 2019 года запуск единственной в мире плавучей атомной электростанции.

Как сообщал 5-tv.ru, в этой же статье журнала FRN говорится о том, что в США признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций.