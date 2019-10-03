Лоза: Возвращение Ветлицкой в Россию не сулит шоу-бизнесу ничего хорошего

Композитор Юрий Лоза высказался о возвращении из Испании в Россию певицы Натальи Ветлицкой. По его мнению, ее приезд не сулит звездам отечественного шоу-бизнеса ничего хорошего, так как Наталья станет очень востребованной на сцене, особенно на корпоративах, ведь в 1990-е годы она была крайне популярна.

« Вряд ли наша эстрада обрадуется, если Наталья приедет и начнет у кого-то отбирать корпоративы », — приводит Teleprogramma.Pro его слова.

В целом композитор дал понять, что не считает талант певицы каким-то особенным, так как, по его мнению, ее репертуар может исполнить любая другая артистка. Он аргументировал свой вывод тем, что, например, его «Плот» способен исполнить только он сам.

В конце сентября стало известно, что 55-летняя Наталья Ветлицкая планирует уже в декабре гастрольный тур на родине после 15 лет жизни за границей. При этом сама певица до настоящего времени лишь уклончиво комментирует эту информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по неподтвержденной информации, причиной возвращения в шоу-бизнес исполнительницы хитов «Душа», «Твои глаза цвета виски» и многих других стало не только ее желание заняться музыкой, но якобы финансовые трудности.