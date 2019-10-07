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Русская Церковь закрыла последний нерешенный вопрос Гражданской войны

, 22:21 Эфирная новость 45

В состав РПЦ был включен так называемый «русский экзархат» в Западной Европе. Почти век церкви и приходы эмигрантов, покинувших Россию после революции, находились в подчинении Константинопольского патриархата.

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Фото, видео: ТАСС / Игорь Палкин, 5-tv.ru

Русская православная церковь вернула в свою юрисдикцию Архиепископию русских церквей в Западной Европе. Решение в понедельник, 7 октября, принял Священный Синод, и его уже назвали историческим. Архиепископия, созданная русскими эмигрантами в 21 году прошлого века, долгое время принадлежала Константинопольскому патриархату. В конце прошлого года ее решили лишить остатков самостоятельности — упразднить. Прихожане и пастыри с этим не согласились, тогда и начался процесс присоединения к Московскому патриархату.

«Парижская эмиграция церковная прошла очень сложный путь от конфронтации до принятия решения в состав Московского патриархата», — заявил патриарх Кирилл.

В РПЦ заявили, что все традиции, которые сложились до этого в Архиепископии будут сохранены, в том числе и языковые. Богослужения кроме церковнославянского в храмах проводятся на французском, немецком и других европейских языках.

«Архиепископия сохраняет финансовую автономию и управляет своим движимым и недвижимым имуществом в рамках действующей юридической формы существования и в соответствии с законодательством стран, на территории которых она действует», — отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Архиепископия — это 65 приходов в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии, Испании. Но, главное, во Франции, где два монастыря и 11 действующих храмов, в том числе Успенская церковь в Сент-Женевьев-Де-Буа — на знаменитом русском кладбище, где похоронены 15 тысяч эмигрантов из России — В их числе Бунин, Тарковский, Нуреев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за присоединение к составу РПЦ проголосовали сами русские приходы Западной Европы.

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