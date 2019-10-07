Фото: папарацци застали сына Шарлиз Терон в женском купальнике

Известная американская актриса Шарлиз Терон снова дала поклонникам и хейтерам повод для бурного обсуждения — знаменитая актриса вышла в свет с приемным сыном Джексоном, который был одет в провокационный наряд. Впрочем, сам Джексон еще в три года сообщил, что считает себя девочкой, а звездная мама не стала спорить с выбором ребенка.

С тех пор Шарлиз называет Джексона своей дочерью и позволяет ему носить женскую одежду. Терон полагает, что выбор гендерной идентификации — это тот вопрос, который каждый человек должен решить для себя сам. Однако на этот раз образ семилетнего ребенка смутил даже самых преданных поклонников актрисы — Джексон предстал перед публикой в тесном купальнике, однозначно подчеркивающем тот факт, что его биологический пол по-прежнему остается мужским.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от تبلیغات (خوب) پذیرفته میشود (@setarehanews) 7 Окт 2019 в 1:24 PDT

Перед папарацци мальчик щеголял в слитном переливающемся купальнике розового цвета с декором в виде пуговиц. На внимание фотографов к себе и сам Джексон, и его мама, одетая в куда более консервативную блузку и расклешенные брюки, реагировали совершенно спокойно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шарлиз Терон сыграет в фильме о сексуальных домогательствах в редакции популярного телеканала.