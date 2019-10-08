VVP 67: В небе над Лос-Анджелесом появилось воздушное поздравление Путину

В небе над голливудскими холмами появилось сообщение, адресованное российскому президенту. В понедельник, 7 октября, неизвестный, пролетев на самолете над Лос-Анджелесом, оставил в небе надпись: знак хэштега, латинские буквы V V P и число 67. Очевидцы засняли это недалеко от обсерватории Гриффита.

Как предположили очевидцы, некто с помощью летательного аппарата решил таким образом поздравить Владимира Путина с днем рождения. 7 октября лидеру России исполнилось 67 лет.

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Ранее 5-tv.ru писал, что сам глава государства в свой день рождения провел не менее двух с половиной часов в телефонных разговорах с теми, кто хотел лично поздравить его с праздником. Звонки поступают со всего мира, а зарубежные СМИ по традиции анализируют феномен Путина. Сам российский президент предпочел отметить 67-летие в кругу близких.