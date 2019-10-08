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#VVP 67: В небе над Лос-Анджелесом появилось воздушное поздравление Путину

, 1:58 Видео 36

В понедельник, 7 октября, росссийский лидер отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 67 лет.

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Фото, видео: Instagram @prestonoliviajames, Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В небе над голливудскими холмами появилось сообщение, адресованное российскому президенту. В понедельник, 7 октября, неизвестный, пролетев на самолете над Лос-Анджелесом, оставил в небе надпись: знак хэштега, латинские буквы V V P и число 67. Очевидцы засняли это недалеко от обсерватории Гриффита.

Как предположили очевидцы, некто с помощью летательного аппарата решил таким образом поздравить Владимира Путина с днем рождения. 7 октября лидеру России исполнилось 67 лет.

Instagram @nickitysplit

Ранее 5-tv.ru писал, что сам глава государства в свой день рождения провел не менее двух с половиной часов в телефонных разговорах с теми, кто хотел лично поздравить его с праздником. Звонки поступают со всего мира, а зарубежные СМИ по традиции анализируют феномен Путина. Сам российский президент предпочел отметить 67-летие в кругу близких.

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