Видео: Пожар сразу на четырех дачных участках произошел в Ленобласти

Крупный пожар в ночь на вторник, 8 октября, тушили в Ленинградской области. На нескольких дачных участках загорелись дома, баня и хозяйственные постройки. О ЧП сообщил сторож садоводства. На место выехали расчеты из двух пожарных частей. Им удалось не допустить распространения огня на соседние участки.

На одном из них у дома обгорела часть стены и кровля. К этой минуте пожар уже полностью потушен, пострадавших и погибших нет. Дознаватели выясняют причины возгорания. Главная версия — в пустующий коттедж забрались бездомные, которые затопили печь, но видимо, не уследили за огнем.

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