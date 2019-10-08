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  4. Видео: Пожар сразу на четырех дачных участках произошел в Ленобласти

Видео: Пожар сразу на четырех дачных участках произошел в Ленобласти

, 6:28 Эфирная новость 53

Огонь пожарным пришлось тушить в Кировском районе в ночь на вторник, 8 октября.

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Крупный пожар в ночь на вторник, 8 октября, тушили в Ленинградской области. На нескольких дачных участках загорелись дома, баня и хозяйственные постройки. О ЧП сообщил сторож садоводства. На место выехали расчеты из двух пожарных частей. Им удалось не допустить распространения огня на соседние участки.

На одном из них у дома обгорела часть стены и кровля. К этой минуте пожар уже полностью потушен, пострадавших и погибших нет. Дознаватели выясняют причины возгорания. Главная версия — в пустующий коттедж забрались бездомные, которые затопили печь, но видимо, не уследили за огнем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Баку полыхал торговый центр на площади три тысячи квадратных метров.

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