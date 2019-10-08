В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

В ближайшем будущем на российских улицах появятся мобильные препятствия — так называемые умные «лежачие полицейские». Об этом «Известиям» рассказали в компании «Автонет». Барьеры при помощи камер сами определяют скорость машины и момент, когда нужно подняться или опуститься.

Это, по замыслу разработчиков, приучит водителей соблюдать скоростной режим, а заодно сбережет от быстрого износа подвеску машины.

К тому же, умные «лежачие полицейские» позволят избежать резкого торможения и разгона, а это снизит количество вредных выбросов. Список пилотных регионов, где появятся такие искусственные неровности, озвучат уже в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что страховщики увеличат стоимость ОСАГО за отказ ставить датчик слежения в авто.