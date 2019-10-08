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  4. В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

, 7:36 Эфирная новость 27

Модифицированные искусственные неровности с помощью систем фото- или видеофиксации смогут самостоятельно определять поднимать барьер или нет.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин, 5-tv.ru

В ближайшем будущем на российских улицах появятся мобильные препятствия — так называемые умные «лежачие полицейские». Об этом «Известиям» рассказали в компании «Автонет». Барьеры при помощи камер сами определяют скорость машины и момент, когда нужно подняться или опуститься.

Это, по замыслу разработчиков, приучит водителей соблюдать скоростной режим, а заодно сбережет от быстрого износа подвеску машины.

К тому же, умные «лежачие полицейские» позволят избежать резкого торможения и разгона, а это снизит количество вредных выбросов. Список пилотных регионов, где появятся такие искусственные неровности, озвучат уже в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что страховщики увеличат стоимость ОСАГО за отказ ставить датчик слежения в авто.

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