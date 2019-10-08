Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2019 года

Только что в Стокгольме объявили имена очередных нобелевских лауреатов. Сегодня — по физике. Обладателями престижной премии и девяти миллионов шведских крон станут ученые, которые сделали вклад в понимание развития вселенной.

Это Джеймс Пиблс — канадец, работающий в области теоретической космологии. А также швейцарские астрофизики Мишель Майор и Дидье Кело — они открыли экзопланету, вращающуюся вокруг солнцеподобной звезды.

До конца недели мы узнаем, кто будет отмечен за достижения в области химии и литературы, а также получит Нобелевскую премию мира. Вручение всех наград по традиции пройдет 10 декабря в двух столицах — Стокгольме и Осло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лауреатах Нобелевской премии по медицине.