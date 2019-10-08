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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2019 года

, 13:26 Эфирная новость 43

Обладателями престижной премии и девяти миллионов шведских крон станут ученые, которые сделали вклад в понимание развития вселенной.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Тема:
Нобелевская премия 128

Только что в Стокгольме объявили имена очередных нобелевских лауреатов. Сегодня — по физике. Обладателями престижной премии и девяти миллионов шведских крон станут ученые, которые сделали вклад в понимание развития вселенной.

Это Джеймс Пиблс — канадец, работающий в области теоретической космологии. А также швейцарские астрофизики Мишель Майор и Дидье Кело — они открыли экзопланету, вращающуюся вокруг солнцеподобной звезды.

До конца недели мы узнаем, кто будет отмечен за достижения в области химии и литературы, а также получит Нобелевскую премию мира. Вручение всех наград по традиции пройдет 10 декабря в двух столицах — Стокгольме и Осло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лауреатах Нобелевской премии по медицине.

Тема:
Нобелевская премия 128
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