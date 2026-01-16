«Нельзя разделить»: Нобелевский комитет о передаче премии мира Трампу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Награду американскому лидеру вручила ее нынешняя обладательница — венесуэльский оппозиционный политик Мария Мачадо.

Трампу передали премию мира

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Нобелевская премия

Нобелевский комитет: передача премии мира Трампу не влияет на статус лауреата

Нобелевский комитет прокомментировал ситуацию с передачей медали Нобелевской премии мира от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо президенту США Дональду Трампу. В организации подчеркнули, что подобный жест не влияет на статус лауреата.

«После объявления Нобелевской премии ее нельзя отозвать, разделить или передать другим. Решение является окончательным и действует всегда. Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет», — говорится в публикации.

Речь идет о медали, которую Мария Корина Мачадо передала Дональду Трампу во время встречи в Белом доме. По ее словам, она лично вручила награду президенту США.

Трамп принял подарок и поблагодарил венесуэльского политика, назвав произошедшее «прекрасным жестом взаимного уважения». При этом он не стал уточнять, что намерен делать с медалью в дальнейшем.

Мария Корина Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году. Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что считает себя достойным этой награды, утверждая, что при его участии удалось остановить несколько военных конфликтов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Нобелевская премия
16 янв
Выбил силой: лидер оппозиции Венесуэлы вручила Трампу свою Нобелевскую премию мира
10 янв
Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый остановленный конфликт
23 окт
«Ему этого не надо»: Силуанов отказался от Нобелевской премии
14 окт
Мадуро назвал нобелевскую лауреатку Мачадо «демонической ведьмой»
13 окт
За большой вклад: Трампу присвоят высшую государственную награду Египта
12 окт
Нобелевский комитет считает, что данные о лауреате премии мира украли шпионы
10 окт
Белый дом осудил выбор лауреата Нобелевской премии 2025 года
10 окт
Путин прокомментировал заявление Зеленского о Нобелевской премии мира
10 окт
«Не мне судить»: Путин прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира
10 окт
Трамп добился своего? Стал известен лауреат Нобелевской премии мира-2025
-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
Дохлая рыба и отравленная вода: район в Дагестане оказался на грани экологической катастрофы
11:44
Приговоренную к смерти в Китае россиянку вернули на родину
11:37
«Нельзя разделить»: Нобелевский комитет о передаче премии мира Трампу
11:28
Юлии Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы
11:22
Более 76 тысяч человек остались без света в Запорожской области из-за атаки ВСУ
11:10
ВС РФ придумывают новые способы защиты танков на СВО

Сейчас читают

Южнокорейский суд приговорил экс президента Юн Сок Еля к пяти годам тюрьмы
Ушел из жизни театральный критик Олег Пивоваров
Не успел купить — переплатишь: что будет с ценами на жилье в России в 2026 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026