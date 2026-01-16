«Нельзя разделить»: Нобелевский комитет о передаче премии мира Трампу
Награду американскому лидеру вручила ее нынешняя обладательница — венесуэльский оппозиционный политик Мария Мачадо.
Фото: www.globallookpress.com/AdMedia
Нобелевский комитет: передача премии мира Трампу не влияет на статус лауреата
Нобелевский комитет прокомментировал ситуацию с передачей медали Нобелевской премии мира от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо президенту США Дональду Трампу. В организации подчеркнули, что подобный жест не влияет на статус лауреата.
«После объявления Нобелевской премии ее нельзя отозвать, разделить или передать другим. Решение является окончательным и действует всегда. Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет», — говорится в публикации.
Речь идет о медали, которую Мария Корина Мачадо передала Дональду Трампу во время встречи в Белом доме. По ее словам, она лично вручила награду президенту США.
Трамп принял подарок и поблагодарил венесуэльского политика, назвав произошедшее «прекрасным жестом взаимного уважения». При этом он не стал уточнять, что намерен делать с медалью в дальнейшем.
Мария Корина Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году. Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что считает себя достойным этой награды, утверждая, что при его участии удалось остановить несколько военных конфликтов.
