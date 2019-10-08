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Автомобиль въехал в открытый рынок под Волгоградом, четверо пострадали — фото

, 14:39 Фото 7

Toyota Camry столкнулась при обгоне с KIA Rio, после чего врезалась в торговый ряд. Продавцы получили травмы.

Фото: ВКонтакте @tipich_volgograd

В Волгоградской области легковой автомобиль в результате столкновения с другим транспортным средством въехал в открытый мини-рынок во вторник, 8 октября. В аварии пострадали четверо, в том числе три продавца торгового ряда. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Инцидент произошел в поселке Новый Рогачик Волгоградской области. На трассе «Волгоград — Каменск Шахтинский» легковушка Toyota Camry столкнулась при обгоне с KIA Rio, после чего врезалась в торговый ряд открытого рынка. За прилавком находились люди. В результате наезда пострадали три продавца. Также в ДТП получила травмы пассажирка Toyota Camry.

В настоящий момент все пострадавшие в аварии госпитализированы в ближайшее медучреждение. В полиции утверждают, что предполагаемый виновник происшествия — владелец Toyota находился за рулем будучи абсолютно трезвым.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курске маршрутка врезалась в стоящий на обочине самосвал.

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