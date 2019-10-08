«Любимое солнышко»: Звезды поздравляют с днем рождения дочь Игоря Николаева

У дочери музыканта и композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой сегодня, 8 октября, день рождения. Малышке исполнилось четыре года. Трогательные поздравления разместили на своих страницах в Instagram оба родителя.

«Любимое солнышко!!! Четыре!!! Вероника оставляет „автограф“ на Зеркале Любви. Счастья, Любви и Мира тебе, доченька!» — написал Николаев.

«С днем рождения, Доченька! Четыре года счастья, четыре года кипиша, радости и любви!!!

Будь здорова и счастлива, наша маленькая единорожка-пони-певица-танцордиско-актриса-учительница-врач. Мы любим тебя!» - поздравила девочку Юлия Проскурякова.

Instagram @uliaveronika

К родителям присоединились и другие звезды российской эстрады.

«Поздравляем нашу очаровашку!» — написала в комментариях Алла Пугачева.

«Ура! С Днем Рождения, ангелочек!», — добавила Кристина Орбакайте.

Свои пожелания имениннице оставили в комментариях Игорь Крутой, Максим Галкин, Валерий Сюткин, Марина Юдашкина, Марк Фишман и другие, а также многочисленные поклонники звездной пары.

«Красивый и одаренный ребенок! Больших дорог, смелых мечтаний!»

«Очень красивая и милая маленькая принцесса! Я Вас поздравляю! Хочу такую же дочку!»

«Милашка!»

«Ваша маленькая копия!», — умиляются подписчики.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео домашнего выступления Вероники Николаевой — на записи девочка играет на губной гармошке.